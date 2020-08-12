Yapım süreci 9 yılda tamamlanmış olup ve 29 Ekim 2013'te hizmete giren dünyadaki en önemli projelerden biri olan Marmaray Projesi, İstanbul’un kentsel yaşantısını sağlıklı olarak sürdürebilmesi, adına yüksek kapasitesiyle ihtiyaçlara göre dizayn edilmiş teknolojik bir demiryolu projesidir. Hızlı seyahatin adresi olan Marmaray güzergâhını kullanan vatandaşlar Marmaray’ın çalışma saatlerini merak ederek araştırıyor. Bizde bu sebeple Marmaray saat kaçta açılıyor? Sorusuna cevap ararken Marmaray saat kaçta kapanıyor? Sorusunun cevabını da yanıtlayarak gün içerisinde Marmaray ile seyahat ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşı bilgilendirmek isteriz.

Marmaray Çalışma Saatleri Nedir?

Marmaray hafta içi ve hafta sonu her gün 06:00 ile 00:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde Marmaray Çalışma Saatleri Nedir?

Marmaray Corona tedbirleri mesai saatlerinde herhangi bir değişikliğe gitmemiş ancak sefer sayılarında düşüşe gidilerek vatandaşın ulaşımını kısıtlamamıştır.

Marmaray Öğle Saati Açık mı?

Marmaray’da öğlen saatlerinde ulaşımda herhangi bir kısıtlama ve ara olmaksızın hizmete devam etmektedir.

Marmaray Hafta Sonu Açık mı?

Marmaray hafta sonu çalışma saatlerinde herhangi bir değişikliğe gitmeden hafta içi olduğu gibi 06:00 ile 00:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.

Marmaray Resmi Tatil Günleri Açık mı?

Marmaray dini ve resmi tatillerde de aynı saatlerde hizmet vermeye devam etmektedir.

Marmaray İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: TCDD Taşımacılık A.Ş.

Sorumlu Kişi: TCDD Taşımacılık A.Ş. Üst Yönetim Kurulu

Marmaray Bölge Müdürlük: Marmaray İşletme Müdürlüğü Hocapaşa Mah. Sirkeci İstasyon Cad. No:2 Eminönü-Fatih / İSTANBUL

Marmaray Bölge Müdürlük Telefonu: 0212 5206575 / 0216 3488020

Marmaray Bölge Müdürlük Faks Numarası: 0212 5206573

Marmaray İletişim: 0216 504 04 28

İnternet Adresi: http://marmaray.gov.tr