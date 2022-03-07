Marmaray'da tekme tokatlı saldırı!

İHA

Marmaray'da seyahat eden bir yolcu, karşısında oturan gençlere 'Neden sevişiyorsunuz' diyerek tekme tokat saldırdı. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Marmaray Kartal istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmaray’daki yolculardan biri, karşısında oturan genç çifte ‘Terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz’ diye çıkıştı.

Gençlerin de sessiz kalmaması üzerine olay bir anda kavgaya dönüştü ve yumruklaşmalar başladı. Marmaray’da bulunan diğer yolcular kavgayı ayırmaya çalıştı.

Gençler Kartal istasyonunda inerken, diğer yolcu yoluna devam etti. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, sosyal medyada da büyük tepki topladı.