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        Haberler Gündem Güncel Marmaray'da demiryoluna araç düştü | Son dakika haberleri

        Marmaray'da demiryoluna araç düştü

        Marmaray'da Kartal'da bulunan Başak istasyonunda demiryolu hattına kaza yapan araç düştü. Kazanın ardından Pendik-Maltepe arasında bir süre tek hat işletmeciliği yapılırken gecikmeler yaşandığı kaydedildi. Yapılan son açıklamada da, "Marmaray trenlerimiz 17.30 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış olup tren trafiği düzenleme çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 17:23 Güncelleme: 11.11.2024 - 17:50
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        Marmaray'da demiryoluna araç düştü
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        İstanbul Kartal'da Marmaray demiryolu hattına kaza yapan bir araç düştü.

        Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştüğünden Pendik-Maltepe arasında tek hat işletmeciliği yapılmakta, trenlerimizde beklemeler ve gecikmeler yaşanmaktadır. Atalar istasyonundan yolcu aktarması yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

        SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

        Yapılan son açıklamada da, "Marmaray trenlerimiz 17.30 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış olup tren trafiği düzenleme çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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        #Marmaray
        #son dakika
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