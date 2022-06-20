Marmaray'da bir kişi raylara atladı

DHA

Bostancı Marmaray Durağı'nda raylara atladığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olay nedeniyle marmaray seferleri aksadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BİR ANDA RAYLARA ATLADI

Olay, saat 19.00 sıralarında Kadıköy Bostancı Marmaray Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile istasyonda tartışan Ramazan Atilla Koyugöz, bir anda raylara atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

SEFERLER DURDURULDU

Yaşanan olay nedeniyle Gebze yönünde seferler durduruldu. Sağlık ekipleri Koyugöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze adli tıp morguna gönderilecek.

KIZ ARKAŞI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Elif T. ise sinir krizi geçirdi. Genç kadın sağlık ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından marmaray seferleri normal döndü.



*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.