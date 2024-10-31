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        Haberler Gündem Çevre Marmara'yı kim kirletiyor? | Son dakika haberleri

        Marmara'yı kim kirletiyor?

        Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve müsilaj tehlikesi sürüyor. Peki bu kirliliğin kaynağı ne? Prof.Dr. Mustafa Öztürk anlattı. Habertürk'ten Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 31.10.2024 - 11:48 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:48
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        Marmara'yı kim kirletiyor?
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        Müsilaj ve denizlerdeki kirlilikle ilgili çalışmalar gerçekleştiren Çevre Mühendisi Prof.Dr. Mustafa Öztürk, Marmara’daki kirlilikle ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte Marmara’daki kirliliğin nedenleri…

        * 10-20 metre derinlikte oluşan müsilaj yavaş yavaş dibe çöker. Süngerler, pinalar, midyeler, mercanlar gibi sabit yaşayan organizmaların üzerini örter. Bu organizmaların nefes almalarını ve beslenmelerini zorlaştırır.

        * Yağışlı havalarda kanalizasyona karışmış ve kirlenmiş yağmur suyu atık su arıtma tesislerinden sağlanmak zorunda kalındığı sürece Marmara Denizi kirlenmeye devam eder.

        * Marmara Denizi en fazla yağışlı havalarda atık sularla kirletilmektedir.

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        * Yağmur suları kanalizasyona aktığı,

        * Derin deniz deşarj devam ettiği,

        * Havzada iyi tarım uygulaması yapılmadığı sürece Marmara Denizi kirlenmeye devam eder.

        * Erdek Derin Deniz Deşarj ve Bandırma Derin Deniz Deşarj yapıları ile fiziksel bir ön arıtımdan geçirilen atık su doğrudan Marmara Denizi’ne verilmektedir.

        * Erdek Derin Deniz Deşarjı'nda ve Bandırma Derin Deniz Deşarjı'nda sadece plastik ve benzeri kaba atıklar fiziksel olarak giderilmekte ve karbon/azot/fosfor kirliliği arıtılmadan Marmara Denizi'ne deşarj edilmektedir.

        * Erdek ve Bandırma gibi yazlık muhitlerin atık suları doğrudan Marmara Denizi’ne deşarj edilmektedir.

        * Erdek Derin Deniz Deşarjı ile ve Bandırma Derin Deniz Deşarjı ile yüzde 26 oranında atık su sadece fiziksel arıtmada sonucu Marmara Denizi deşarj edilerek kirletilmektedir.

        * Balıkesir'de çoğu atık sular ileri kademe (Azot ve fosfor giderilmeden) arıtılmadan Marmara Denizi'ne deşarj edilmektedir.

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        * Günde 3 milyon 968 bin 760 m3 atık su Marmara Denizi'ne deşarj edilmektedir.

        * İstanbul'da fiziksel arıtma sonucu derin deniz deşarjlarının yaklaşık %73’ü Boğaz dip akıntısına yapılmaktadır.

        * Marmara havzasında belediyelere ait günlük atık su miktarı 6 milyon 885 bin 538 m3. Bu atık suyun %53,22'i ön arıtma (Fiziksek arıtma) sonucu Marmara Denizi'ne deşarj edilmektedir.

        * En büyük kirletici %65,3 ila İstanbul gelmektedir.

        * Bunu %37,1 ila Tekirdağ ili ve %25,8 ila Balıkesir izlemektedir.

        * Marmara Denizi'nde fiziksel arıtmaya (Ön arıtmaya) son verilmedikçe Marmara Denizi kirlenmeye devam edecektir.

        * Marmara havzasında tüm atık sular ileri kademe arıtılmalı.

        * Marmara Denizi'nin en fazla kirlenen bölgesinden biri Erdek Körfezi'dir.

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        #müsilaj
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