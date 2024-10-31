Marmara'yı kim kirletiyor?

Müsilaj ve denizlerdeki kirlilikle ilgili çalışmalar gerçekleştiren Çevre Mühendisi Prof.Dr. Mustafa Öztürk, Marmara’daki kirlilikle ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte Marmara’daki kirliliğin nedenleri…

* 10-20 metre derinlikte oluşan müsilaj yavaş yavaş dibe çöker. Süngerler, pinalar, midyeler, mercanlar gibi sabit yaşayan organizmaların üzerini örter. Bu organizmaların nefes almalarını ve beslenmelerini zorlaştırır.

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* Yağışlı havalarda kanalizasyona karışmış ve kirlenmiş yağmur suyu atık su arıtma tesislerinden sağlanmak zorunda kalındığı sürece Marmara Denizi kirlenmeye devam eder.

* Marmara Denizi en fazla yağışlı havalarda atık sularla kirletilmektedir. REKLAM * Yağmur suları kanalizasyona aktığı, * Derin deniz deşarj devam ettiği, * Havzada iyi tarım uygulaması yapılmadığı sürece Marmara Denizi kirlenmeye devam eder. * Erdek Derin Deniz Deşarj ve Bandırma Derin Deniz Deşarj yapıları ile fiziksel bir ön arıtımdan geçirilen atık su doğrudan Marmara Denizi’ne verilmektedir. * Erdek Derin Deniz Deşarjı'nda ve Bandırma Derin Deniz Deşarjı'nda sadece plastik ve benzeri kaba atıklar fiziksel olarak giderilmekte ve karbon/azot/fosfor kirliliği arıtılmadan Marmara Denizi'ne deşarj edilmektedir.

* Erdek ve Bandırma gibi yazlık muhitlerin atık suları doğrudan Marmara Denizi’ne deşarj edilmektedir. * Erdek Derin Deniz Deşarjı ile ve Bandırma Derin Deniz Deşarjı ile yüzde 26 oranında atık su sadece fiziksel arıtmada sonucu Marmara Denizi deşarj edilerek kirletilmektedir. * Balıkesir'de çoğu atık sular ileri kademe (Azot ve fosfor giderilmeden) arıtılmadan Marmara Denizi'ne deşarj edilmektedir. REKLAM * Günde 3 milyon 968 bin 760 m3 atık su Marmara Denizi'ne deşarj edilmektedir. * İstanbul'da fiziksel arıtma sonucu derin deniz deşarjlarının yaklaşık %73’ü Boğaz dip akıntısına yapılmaktadır.

* Marmara havzasında belediyelere ait günlük atık su miktarı 6 milyon 885 bin 538 m3. Bu atık suyun %53,22'i ön arıtma (Fiziksek arıtma) sonucu Marmara Denizi'ne deşarj edilmektedir. * En büyük kirletici %65,3 ila İstanbul gelmektedir. * Bunu %37,1 ila Tekirdağ ili ve %25,8 ila Balıkesir izlemektedir. * Marmara Denizi'nde fiziksel arıtmaya (Ön arıtmaya) son verilmedikçe Marmara Denizi kirlenmeye devam edecektir. * Marmara havzasında tüm atık sular ileri kademe arıtılmalı. * Marmara Denizi'nin en fazla kirlenen bölgesinden biri Erdek Körfezi'dir.