Marmara'yı kim kirletiyor?
Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve müsilaj tehlikesi sürüyor. Peki bu kirliliğin kaynağı ne? Prof.Dr. Mustafa Öztürk anlattı. Habertürk'ten Esra Toptaş yazdı...
Müsilaj ve denizlerdeki kirlilikle ilgili çalışmalar gerçekleştiren Çevre Mühendisi Prof.Dr. Mustafa Öztürk, Marmara’daki kirlilikle ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte Marmara’daki kirliliğin nedenleri…
* 10-20 metre derinlikte oluşan müsilaj yavaş yavaş dibe çöker. Süngerler, pinalar, midyeler, mercanlar gibi sabit yaşayan organizmaların üzerini örter. Bu organizmaların nefes almalarını ve beslenmelerini zorlaştırır.
* Yağışlı havalarda kanalizasyona karışmış ve kirlenmiş yağmur suyu atık su arıtma tesislerinden sağlanmak zorunda kalındığı sürece Marmara Denizi kirlenmeye devam eder.
* Marmara Denizi en fazla yağışlı havalarda atık sularla kirletilmektedir.
* Yağmur suları kanalizasyona aktığı,
* Derin deniz deşarj devam ettiği,
* Havzada iyi tarım uygulaması yapılmadığı sürece Marmara Denizi kirlenmeye devam eder.
* Erdek Derin Deniz Deşarj ve Bandırma Derin Deniz Deşarj yapıları ile fiziksel bir ön arıtımdan geçirilen atık su doğrudan Marmara Denizi’ne verilmektedir.
* Erdek Derin Deniz Deşarjı'nda ve Bandırma Derin Deniz Deşarjı'nda sadece plastik ve benzeri kaba atıklar fiziksel olarak giderilmekte ve karbon/azot/fosfor kirliliği arıtılmadan Marmara Denizi'ne deşarj edilmektedir.
* Erdek ve Bandırma gibi yazlık muhitlerin atık suları doğrudan Marmara Denizi’ne deşarj edilmektedir.
* Erdek Derin Deniz Deşarjı ile ve Bandırma Derin Deniz Deşarjı ile yüzde 26 oranında atık su sadece fiziksel arıtmada sonucu Marmara Denizi deşarj edilerek kirletilmektedir.
* Balıkesir'de çoğu atık sular ileri kademe (Azot ve fosfor giderilmeden) arıtılmadan Marmara Denizi'ne deşarj edilmektedir.
* Günde 3 milyon 968 bin 760 m3 atık su Marmara Denizi'ne deşarj edilmektedir.
* İstanbul'da fiziksel arıtma sonucu derin deniz deşarjlarının yaklaşık %73’ü Boğaz dip akıntısına yapılmaktadır.
* Marmara havzasında belediyelere ait günlük atık su miktarı 6 milyon 885 bin 538 m3. Bu atık suyun %53,22'i ön arıtma (Fiziksek arıtma) sonucu Marmara Denizi'ne deşarj edilmektedir.
* En büyük kirletici %65,3 ila İstanbul gelmektedir.
* Bunu %37,1 ila Tekirdağ ili ve %25,8 ila Balıkesir izlemektedir.
* Marmara Denizi'nde fiziksel arıtmaya (Ön arıtmaya) son verilmedikçe Marmara Denizi kirlenmeye devam edecektir.
* Marmara havzasında tüm atık sular ileri kademe arıtılmalı.
* Marmara Denizi'nin en fazla kirlenen bölgesinden biri Erdek Körfezi'dir.