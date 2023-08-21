Marmara Adası'nda makilik alanda yangın çıktı

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Yangın, saat 21.00 sıralarında Marmara Adası, Kaltepe mevkisindeki makilikte çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler bir eve de sıçrarken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını yerleşim bölgesine sıçramadan kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.