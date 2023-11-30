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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Markus Gisdol: "baskıyla başka çıkmak için zaman" dedi - Yılport Samsunspor Haberleri

        Markus Gisdol: "Zamana ihtiyacımız var"

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Teknik Direktörü Markus Gisdol, kulübün içinde bulunduğu baskıyı kırmak ve başa çıkmak için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 17:41 Güncelleme: 30.11.2023 - 17:41
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        "Zamana ihtiyacımız var"
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        Ligde son sıralarda bulunan Samsunspor, hafta sonu Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesislerinde sürdürüyor. Alman Teknik Direktör Markus Gisdol, takımının son durumu ve çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenleyerek, açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor’un bu sezon Fenerbahçe hariç oynadığı tüm maçları iç sahada kazandığını hatırlatan Markus Gisdol, “Adana Demirspor çok iyi bir takım. Özellikler kendi sahalarında iyi oynuyorlar. Sadece Fenerbahçe’ye karşı berabere kaldılar. Oradan puanlar almak zor olacaktır. Biz puan ya da puan almak için çok hazırlandık. 7 saat sürecek bir yolcuğumuz olacak. Bunu da iyi organize edip, fiziksel olarak iyi bir oyun göstermek istiyoruz. Sadece taktiksel olarak değil tüm çalışmaları iyi organize edip, o sahadan puan almaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

        "BASKIYI KIRMAK VE BASKIYLA BAŞA ÇIKMAK İÇİN BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

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        Takımı 1 puanla devraldığını ve biraz daha zamana ihtiyacı olduğunun altını çizen Gisdol, “Ben göreve gelmeden önce takımda neler olduğunu biliyorsunuzdur. 7 maçta sadece 1 puan alınmıştı. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Ligin sonuna kadar uzun bir yolculuk olacak. Bu durumlarla alakalı yeterli tecrübem var. Böyle durumlarda konsantrasyonunuzu kaybederseniz her şeyi kaybedebilirsiniz. Puanlara ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Takımı en iyi şekilde hazırlayıp, başarılı sonuçlar almak istiyoruz. Kulübün ve takımın içinde bulunduğu durumları kabullenmemiz gerekiyor. Zor bir pozisyondayız. Uzun bir aradan sonra Süper Lig’de olan bir takımdan bahsediyoruz. Belki de sezon boyunca zor geçecek. Bizim için en önemlisi bundan sonra da sezon sonuna kadar bir sonraki adımı nasıl başarılı atabiliriz ona odaklamak olacaktır. Başarılı sonuçlar almak bizim için en önemli şey. Tecrübelerime göre kulüp ligin en alt kısımlarında bulunduğu sürece bu baskıyı kırmak ve başa çıkmak için biraz daha zamana ihtiyaç olacak. Uzun bir süreçten bahsediyorum. Kabullenip, çok çalışıp, bu durumdan çıkacağız” diye konuştu.

        "ADANA'DA GOL ATMAK ZOR OLACAKTIR"

        Bu hafta Adana’da oynayacakları maçta gol atmanın zor olduğunu ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, “Temel ilk 11’imizi oluşturduk diyebilirim. Bazen sakatlıklar ve hastalıklar olabiliyor. Her maçı kazanabilecek bir ilk 11 oluşturursak bu mükemmel olacaktır. Sonrasında herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek kalmaz. 27 kişilik geniş bir kadromuz var. Gol sorunu uzun bir yolculuk. İlk adımda yapmak istediğim; takımı gol pozisyonlarına sokabilmek. Takımın doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Bunda daha iyi olduğumuzda goller bulup başarılı olacağız. Beşiktaş maçında da 78. dakikada golü kaçırdık ve yediğimiz golle de maçı kaybettik. Öne geçen taraf biz olabilseydik o maçın sonucu da farklı olabilirdi. Beşiktaş’a karşı çok baskılı oynadık. Şanssız sakatlıklar bizi zora soktu. Atamamız gereken golleri kaçırdık. Beklenmedik bir yenilgi oldu. Gol yemediğimiz sürece berabere kalırız. Bu da bize 1 puan kazandırır. Adana Demirspor deplasmanına gidip, maçın kolay geçmesini ummak gerçekçi olmaz. Adana deplasmanında elimizden geleni yapıp, ofansif anlamda da defansif anlamda da iyi işler yapmaya çalışacağız. Orada Fenerbahçe de 0-0 berabere kaldı. Orada gol atmak zor olacaktır” şeklinde konuştu.

        "TÜRKİYE'DE MAÇ OYNANIRKEN ‘SAHA KENARINDA NELER OLUYOR’ ONA ÇOK ODAKLANILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

        Gaetan Laura ve Muhammed Gümüşkaya’nın Beşiktaş maçında oyuna alınacağı sırada yedek kulübesine çağrılmasını ve dakikalar sonra gol yedikten bir dakika sonra 86. dakikada oyuna girmesi ve tepkileri sorulan Gisdol, şunları söyledi:

        “Laura ve Muhammed’in Beşiktaş maçında yediğimiz golden sonra oyuna alınması durumuyla alakalı konuşmak istemiyorum. Oyun esnasında sakatlanan oyuncular oluyor ve taktiksel kararlar alıyorsunuz. Belki golü atan taraf biz olacaktık ve bunlar hiç konuşulmayacaktı. Değişiklikle alakalı konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Türkiye’de maç oynanırken ‘saha kenarında neler oluyor’ ona çok odaklanıldığını düşünüyorum. Futbolcu tepkisi gibi bir durum olduğunda kendi içerimizde konuşuyoruz. Bu tür şeylerin konuşmasını, dışarı aktarılmasını doğru bulmuyorum.”

        Samsunspor ve Adana Demirspor 2 Aralık Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumu’nda saat 19.00’da birbirlerine rakip olacaklar.

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