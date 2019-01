Opet, gıdadan kişisel bakıma, teknolojiden oyuncağa, ev gereçlerinden oto aksesuarına kadar pek çok farklı kategoride ürüne yer verdiği Ultramarket’lerinin sayısını artırıyor. Şirket bu kapsamda, “in bakery by Divan”, “Koçtaş”, “Starbucks on the go”, “Lipton”, “Dardanel Mister No”, “Rossmann”, “Automix” ve “TTec” gibi markalarla işbirliği yapmaya başladığını duyurdu.

Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca, "Akaryakıt istasyonlarımızda, araçların her türlü ihtiyacının yanı sıra müşterilerimize de alternatif hizmetler sunuyoruz. Şimdi ise istasyonlarımızda bulunan ve günün her saati açık olan marketlerimizi birer perakende noktasına dönüştürüyoruz. Yeni nesil market konseptimiz 'Ultramarket’lerimizle, yoğun trafikte ya da yolculuk sırasında tazelenme, yenilenme ve her türlü ihtiyacın karşılanacağı uğrak noktası olmayı hedefliyoruz” dedi.

Bu değişim kapsamında ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir ve Balıkesir’de bulunan toplam 20 istasyonu Ultramarket’e dönüştürdüklerini kaydeden Ağca, "Bu yıl sonuna kadar ise 100’e yakın istasyonumuzu birer perakende noktasına dönüştürmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Yeni Ultramarket’de market büyüklüğü ve hedef kitlesi dikkate alınarak gıda ve gıda dışı olmak üzere 10 kategoride 1000’den fazla ürün bulunuyor. 2019 yılı içinde Antalya, Bursa, Manisa, Yalova, Adana, Mersin, Konya, Kayseri, Eskişehir, Kütahya, İzmit gibi istasyonlarda yenilenme bekleniyor.