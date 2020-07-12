Otomobil markaları Temmuz ayına özel kampanya hazırladılar

Markanın C5 Aircross SUV modelinde 40 bin TL’ye özel 48 ay yüzde 0.79 faiz seçeneği ve ayda 1.050 TL taksit imkanı yer alıyor. Ayrıca bu modele 80 bin TL için 24 ay yüzde 0.79 faiz seçeneği ile de sahip olunabileceği belirtildi.