Mark Zuckerberg'den smokinli sörf gösterisi
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne, smokinini giyip eline bayrak alarak sörflü kutlama yaptı
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Facebook'un kurucusu ve aynı zamanda Instagram'ın da sahibi olan milyarder girişimci Mark Zuckerberg, 4 Temmuz ABD Bağımsız Günü'nü dikkat çekici bir yöntemle kutladı.
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Smokin giyen Zuckerberg, bir elinde Amerikan bayrağını tutarak sörf yaparken, arka planda Bruce Springsteen'in 1984'teki hit şarkısı 'Born in the USA'in çaldığı videosunu sosyal medyada yayınladı.
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Zuckerberg'in "Doğum Günün Kutlu Olsun Amerika" diye yazdığı kutlama videosuna binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Bazıları Zuckerberg'in görüntüsünün yapay zekayla üretilmiş olabileceğini söyledi.
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Zuckerberg, üç yıl önce de Hawaii kıyılarında John Denver'ın 'Take Me Home, Country Roads' şarkısı eşliğinde sörf yaparken görüldüğü benzer bir videoyu Bağımsızlık Günü kutlaması olarak paylaşmıştı.
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Zuckerberg, 181 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde dördüncü en zengin kişi olarak yer aldı. Şirketin hisselerinin performansı sayesinde 1 Ocak'tan bu yana ünlü girişimcinin net serveti 53,1 milyar dolar daha arttı.