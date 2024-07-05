Mark Zuckerberg'den smokinli sörf gösterisi

Zuckerberg, 181 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde dördüncü en zengin kişi olarak yer aldı. Şirketin hisselerinin performansı sayesinde 1 Ocak'tan bu yana ünlü girişimcinin net serveti 53,1 milyar dolar daha arttı.