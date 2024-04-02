Mark Cavendish yine Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile dönecek

Astana Qazaqstan takımının Büyük Britanyalı bisikletçisi Mark Cavendish’in sakatlığı sonrası koşacağı ilk yarışın Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu olacağı açıklandı.

Astana Qazaqstan’ın internet sitesinden yapılan açıklamada Cavendish’in antrenman kampından sonra 21-28 Nisan tarihlerindeki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na katılacağı bildirildi.

Türkiye, efsane bisikletçi için özel bir yere sahip. Geçmiş yıllardaki yarışlarda topraklarımızda pedallayan Cavendish, daha önce de sakatlığı sonrası Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile dönmüştü.

Cavendish böylece 34 Fransa Bisiklet Turu etap galibiyetine ulaşmış ve zirvenin Eddy Merckx ile ortağı olmuştu. Cavendish’in bu seneki büyük hedefi bu rekorun tek sahibi olmak.