Marius Mouandilmadji, Samsunspor´da

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Samsunspor, Belçika´nın RFC Seraing takımından Marius Mouandilmadji´yi transfer ettiğini duyurdu. İstanbul´a gelen ve sağlık kontrolünden geçen Mouandilmadji ile üç yıllık sözleşme imzalandı.

27 MAÇ OYNADI 11 GOL ATTI

Forvet olarak görev yapan Çad´lı oyuncu, geçen sezon 27 maça çıktı. Bu maçların 24´ünde ilk 11 olarak sahaya çıktı. Marius Mouandilmadji geçen sezon 11 gole imza attı.