Fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşanıyor. Yeni bölümüyle ekranlara gelen yarışmada bu akşam Mario'nun Donkey Kong'daki mesleği nedir sorusunun cevabı hakkında en çok arama yapılan konuların başında geliyor...

Peki Mario'nun Donkey Kong'daki mesleği nedir

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