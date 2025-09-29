Habertürk
        Mario Lemina: Rakip zor olsa da 3 puan almak istiyoruz - Galatasaray Haberleri

        Mario Lemina: Rakip zor olsa da 3 puan almak istiyoruz

        Galatasaray'ın 32 yaşındaki orta sahası Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Liverpool maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 12:09 Güncelleme: 29.09.2025 - 12:09
        
        
        • 1

          Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İngiliz ekibi Liverpool ile yapacakları maça 3 puan için çıkacaklarını söyledi.

        • 2

          Lemina, müsabaka öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

        • 3

          Çok büyük bir maça çıkacaklarını anlatan Lemina, "Çok zor bir rakibe karşı oynayacağız. Liverpool dünyanın en iyi takımlarından biri ama biz bu maça pozitif yaklaşıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. İyi futbolculardan oluşuyoruz. Rakip zor olsa da 3 puan almak istiyoruz. Ümit ediyorum ki bu sene büyük başarılara imza atacağız." ifadelerini kullandı.

        • 4

          Daha önce Liverpool'a karşı forma giydiğini belirten 32 yaşındaki oyuncu, "Liverpool'un nasıl bir takım olduğunu biliyorum. Bu maç, sadece bir oyuncuyla ilgili olmayacak. Sadece bir oyuncuyla çözülecek bir maça çıkmayacağız. Takımımızda birçok iyi oyuncu var. Takım kimyası çok önemli olacak. Ben de üzerime düşeni yapmak istiyorum. İyi bir kimyamız var. Agresif olmak ve rakibe boşluk bırakmamak önemli olacak. Elimizden geleni yapacağız. Taraftarın bizimle gurur duymasını istiyoruz. Biz de kendimizle gurur duymak istiyoruz." diye konuştu.

        • 5

          Hafta sonu Liverpool'un deplasmanda Crystal Palace'a 2-1 mağlup olmasına değinen Lemina, "Bu dönemde Liverpool'un zayıf olduğunu söylemek doğru olmaz. Sahamızda oynayacağımız için kendimize güvenmemiz lazım. İlginç bir maç olacak. Nasıl bir reaksiyon göstereceklerini bilmiyoruz. Hazır olmamız gerekiyor. Sezon içinde çok fazla maç kaybetmiyorlar. Biz de sezon içinde çok fazla maç kaybetmiyoruz. Bu maç için konsantre olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

        • 6

          Mario Lemina, Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildikleri maçla ilgili olarak da "Eintracht Frankfurt maçının başında iyi oynadık. Bu tarz maçlarda ufak hatalar maçın gidişatını etkiliyor. Onlar gol atmadan önce 2-0'ı bulabilirdik. Gerçekten değişik bir maçtı. Bu farkla maçı kaybetmeyi hak etmedik. Tekrardan odaklanmamız gerekiyor. Maça nasıl başladıysak öyle devam etmeliyiz. Yeni bir maç var önümüzde. Oradaki ilk 35 dakikadan daha iyisini yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

        • 7
