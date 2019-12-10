Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında çarşamba günü PSG'ye konuk olacak Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek adına önemli bir mücadeleye çıkacak. Kritik sınav öncesinde sarı-kırmızılıların yıldızı Mario Lemina, Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in sorularını yanıtladı.

Güçlü bir kadroyla savaşacaklarını dile getiren Lemina, "Bence zor bir maç olacak. PSG’nin gerçekten iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Ama taraftarımızın bizimle gurur duyması için her şeyimizi vermek zorundayız" ifadelerini dile getirdi.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılma ihtimalleri üzerine konuşan yıldız "Henüz maçı oynamadık. Maç günü göreceğiz. Evet şansımız az ama bu futbol, her ihtimale açık. Son düdük gelmeden hiçbir şeyden vazgeçmemek gerekiyor. Bunu daha önce çok kez gördük" dedi.

Zorlu bir atmosferde sahaya ayak basacaklarını belirten Lemina "Paris'te iyi bir atmosfer var. Akıllı olmalı ve kendimize güvenmeliyiz. Alanyaspor karşısında ilk yarıda oynadığımız gibi oynarsak bir şeyler yapabiliriz orda da. Hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz" ifadelerini kullandı.