        Mario Lemina gözden düştü!

        Galatasaray'da orta sahada forma rekabeti giderek artıyor. Takımın tecrübeli isimlerinden Mario Lemina ise bu süreçte istediği süreleri bulmakta zorlanıyor. İşte Gabonlu futbolcunun son durumu…

        Giriş: 29.09.2025 - 09:46 Güncelleme: 29.09.2025 - 09:46
        • 1

          Galatasaray’ın 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Mario Lemina, sarı-kırmızılı kulüple olan kontratının son yılına girdi.

        • 2

          Oyuncunun sözleşmesinde bir sezonluk opsiyon bulunsa da bu maddenin devreye girmesi için Lemina’nın sezon boyunca resmi maçların yüzde 60’ında sahada olması gerekiyor. Ancak tecrübeli futbolcu şu ana kadar bu orandan oldukça uzak kaldı.

        • 3

          İlkay Gündoğan transferi sonrası orta sahadaki rekabetin sertleştiği Galatasaray’da, Lemina geri planda kalmaya başladı. Son dönemde motivasyon sorunu yaşadığı iddia edilen yıldız oyuncunun performansında da düşüş gözleniyor.

        • 4

          Lemina’nın fiziki yapısı çarşamba - pazar ya da haftada iki maç oynamasını da zorlaştırıyor.

        • 5

          Sezon başından bu yana oynanan 8 resmi maçta Lemina yalnızca 4 kez ilk 11’de görev aldı.

        • 6

          Bu karşılaşmaların üçü İlkay Gündoğan transfer edilmeden önceydi. Deneyimli futbolcu Eintracht Frankfurt, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor maçlarında sahada yer alırken, Kayserispor ve Eyüpspor mücadelelerinde forma şansı bulamadı.

        • 7

          Süper Lig’de oynanan son iki maçta, Konyaspor ve Alanyaspor karşısında ise kulübede oturmakla yetindi.

        • 8

          Galatasaray yönetimi, Lemina’yla yola devam etmeyi şu an için düşünmüyor.

        • 9

          Gabonlu orta sahanın kalan haftalarda ne kadar süre alacağı ve opsiyon şartını yerine getirip getiremeyeceği merak konusu.

