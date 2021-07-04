Mario Balotelli, Türkiye'ye geliyor. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor yayınında İtalyan forvet ile yüzde 85 oranında anlaştıklarını, ayrıca Hatayspor'dan da Akintola'yı takıma katacaklarını söyledi.
Menajer yüzünden transferin zora girdiğini söyleyen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Biliyorsunuz Balotelli'den vazgeçmiştim. Kendisi kaptan üzerinden bize ulaştı. Gelmek istediğini bize iletti. Tekrar görüşmelere başladık, önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Son görüşmeleri yapıp Adana Demirspor'a kazandıracağız" dedi.
31 yaşındaki futbolcu için ifade edilen lakaplar için de konuşan Sancak, "Böyle futbolcular zor futbolcular. O da deli, Adanalılar da deli, biz de deli. Biz onu yönetiriz. Kendisinin buraya gelmek istemesi... Burada başarılı olup, kendini gösterip Dünya Kupası'na gitmek istiyor. Adana Demirspor ona katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
"Başka transferlerimiz de olacak. Bütçemiz dahilinde bu transferler oluyor. Yanlış anlaşılmasın, kulüp zora düşmeyecek. Balotelli'ye vereceğimiz paranın yarısını sponsor verecek. Kendimiz ödemiyoruz yani. Profesyonel yönetilen bir şirketiz. Sponsorluklar var."
Başkan Murat Sancak transferlerin henüz bitmediğini ve kulübe yeni oyuncuların da katılacağını açıkladı.
Sancak, "Şirket olarak baktığımızda artıdayız. Federasyon'dan limitimizin artırılması için teklifte bulunacağız. Belhanda çok kaliteli futbolcu. Kendisiyle birebir görüştüm, evine gittim. Çok karakterli bir oyuncu. Balotelli uyum sağlar. Oyuncuların çoğunu bedavaya alıyoruz. Bonservisi olmayan oyunculardan imza parası isteniyor. Bizi yıprattı biraz. Akintola da Hatayspor'da kiralık oynuyordu. Kendisiyle anlaştık. Kulübüyle görüşme devam ediyor. Pazartesi belli olur. İnanıyorum ki transferler ikinci etap kampına katılacak." şeklinde konuştu.
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