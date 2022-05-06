"HER AKŞAM BUNUNLA UYUYACAĞIM"

Müzenin sahipleri, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kendisine hediye edilen saç karşısında şaşkına dönen Kim Kardashian, "Bu benim için gerçekten çok özel. Çok teşekkür ederim. Her akşam bununla uyuyacağım" dedi.