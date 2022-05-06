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Marilyn Monroe'nun saçı Kim Kardashian'a hediye edildi

Kim Kardashian, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen 2022 MET Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katılmıştı. O gecenin ardından Kardashian'a Monroe'nun saçından bir tutam verildi

06.05.2022 - 11:21 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen 2022 MET Gala, 2 Mayıs'ta dünyaca ünlü yıldızları bir araya getirmişti. Ünlüler, bu yıl da dikkat çekici kostümleriyle kırmızı halıda boy göstermişti. Bu isimlerden biri de reality show yıldızı Kim Kardashian (41) olmuştu. 

  • Geceye sevgilisi Pete Davidson ile katılan Kardashian, Marilyn Monroe'nun 1962'de John F. Kennedy'ye 'Happy Birthday Mr. President' şarkısını söylerken giydiği elbisesini giyerek kırmızı halıya damgasını vurmuştu. 

  • Hollywood yıldızının orijinal kıyafetini giyme şansını elde eden Kim Kardashian'a, etkinlikten sonra Florida'daki "The Ripley's Believe it Or Not!" adlı müzenin sahipleri, Monroe'nun saçlarından bir tutam hediye etti.

  • "HER AKŞAM BUNUNLA UYUYACAĞIM"

    Müzenin sahipleri, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kendisine hediye edilen saç karşısında şaşkına dönen Kim Kardashian, "Bu benim için gerçekten çok özel. Çok teşekkür ederim. Her akşam bununla uyuyacağım" dedi.

  • DÜNYANIN EN PAHALI ELBİSESİ

    2016 yılında 4,8 milyon dolara satılan elbise, "dünyanın en pahalı elbiselerinden" biri olarak görülüyor. Kardashian, ayrıca bu kadar eski ve değerli bir elbiseyi giydiği için sosyal medyada eleştiri toplamıştı.

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