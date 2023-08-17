Maribor: 0 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda Slovenya temsilcisi Maribor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 60. dakikasında tribünde çıkan olaylar nedeniyle maç durdu. Yaklaşık yarım saat duran karşılaşma Fenerbahçeli taraftarların stadyumdan çıkarılmasıyla tekrardan başladı
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Maribor'u 3-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerde goller 17.dakikada İrfan Can Kahveci, 120+21. dakikada Szymanski ve 120+23. dakikada Dusan Tadic'ten geldi.
FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF'TAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU!
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi play-off turundaki rakibi de belli oldu. Sarı-lacivertliler Hollanda temcilsici Twwente ile karşılaşacak.
MÜCADELE DURDU!
Fenerbahçe'nin Maribor karşısında oynadığı mücadele 60.dakikada durdu.
Olayların, bir Maribor taraftarının güvenlikçi gibi görünüp Fenerbahçe tribününden pankart alması; sonra bu olayın ortaya çıkması üzerine yaşandığı iddia edildi. Daha sonra Fenerbahçe tribününden kişiler bu pankartı geri alınca olaylar başladı.
UEFA, F.BAHÇE TARAFTARINI ÇIKARDI
UEFA yetkilileri, daha sonra Fenerbahçe taraftarlarının tribünü terk etmesini istedi ve sarı lacivertli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.