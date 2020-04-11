Sevilla'ya gittiğimde, birçok insan bana Dani Alves'i soruyordu. Ben yeni Dani Alves olmak istemediğimi, daha fazlasını yapmak istediğimi söyledim. O harika bir oyuncu. Sao Paulo'da 10 numara oynuyor şimdi, onu öyle görmek harika. Beni en çok etkileyen oyuncuların başında geliyor.