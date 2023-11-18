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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Maria isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

MARİA ADININ ANLAMI NEDİR?

Maria ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Maria adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Maria isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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MARİA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Maria ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Meryem adının Latince biçimi.

MARİA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Maria ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Maria adını koymak caizdir.

MARİA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Maria ismini kullanan 883 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Maria ismini kullanan 329 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Maria ismini kullanan 30 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Maria ismini kullanan 29 kişi bulunmaktadır.

MARİA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Maria adındakilerin liderlik vasfı vardır. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.

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