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        Haberler Dünyadan Margot Robbie, her izlediğinde gözyaşlarına boğulduğu iki filmi açıkladı - Magazin haberleri

        Margot Robbie, her izlediğinde gözyaşlarına boğulduğu iki filmi açıkladı

        Avustralyalı oyuncu Margot Robbie, her seyrettiğinde mutlaka gözyaşlarına boğulduğu iki filmin adını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 11:03 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:36
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        • 1

          Avustralyalı oyuncu Margot Robbie, her seyrettiğinde mutlaka gözyaşlarına boğulduğu iki filmin adını verdi

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          Margot Robbie, samimi açıklamalarda bulunarak her seyrettiğinde mutlaka gözyaşlarına boğulduğu filmlerin hangileri olduğunu açıkladı.

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          Margot Robbie, W Magazine röportajında, kendisini ağlatan iki filmi 'Titanic' ve 'Not Defteri' (The Notebook) olarak açıkladı.

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          "İKİ GÖZÜM İKİ ÇEŞME AĞLIYORUM"

          "Not Defteri'ni ağlamadan hiç izleyemedim" itirafında bulunan 33 yaşındaki oyuncu Margot Robbie, "Kaç kere izlediğimin bir önemi yok. İki gözüm iki çeşme ağlıyorum. Aslına bakarsanız hüzünlü yerine gelmeden yarısında durduruyorum. İlk yarısını 50 kere seyretmeyi tercih ederim" diye konuştu.

        • 5

          Robbie, 'Not Defteri' filminin yıldızları Ryan Gosling ve Rachel McAdams ile farklı yapımlarda birlikte rol aldı.

          Ryan Gosling, 'Barbie' filminde 'Ken' rolünü oynadı. Robbie ayrıca Rachel McAdams ile 2013 yapımı 'About Time' filminde başrolleri paylaştı.

        • 6

          Margot Robbie, 'Titanic'in yıldızı Leonardo DiCaprio ile de 'Para Avcısı' (The Wolf of Wall Street) filminde başrolleri paylaşarak uluslararası bir tanınırlık kazandı.

          Fotoğraflar: AP, Avalon

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