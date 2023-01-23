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Mardin’de 5 kişinin öldürüldüğü olayda 4 kişi tutuklandı

Mardin'de seyir halinde olan Irak plakalı bir cip kurşun yağmuruna tutulmuş, olayda ise 5 kişi korkunç bir şekilde öldürülmüştü. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Giriş: 23.01.2023 - 16:49 | Güncelleme: ABONE OL
Mardin’de 5 kişinin öldürüldüğü olayda 4 kişi tutuklandı
Mardin’deki olayda 4 tutuklama!
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DHA

Mardin'de geçtiğimiz günlerde Irak'ın Duhok kentinden Türkiye'ye tedavi ve gezi amacıyla gelen 5 Irak vatandaşının öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, Artuklu-Nusaybin karayolu Yeniköy mevkiinde meydana gelmişti. Seyir halindeki yabancı plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda Irak vatandaşları Hındreen Abdullah Salih (39), Wahide Haydar Casım (63), Abdullah Salih Mustafa (69), Çimen Şahin Halid (75) ve Ahmed Celaleddin İbrahim (45) hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma çerçevesinde 5 şüpheli gözaltına alındı. Kolluk kuvvetlerinde işlemleri tamam 1'i kadın 5 şüpheli tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Mardin Adliyesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti; A.K F.A. Ç.B M.Y tutuklanmasına karar verirken, M.Ş’nin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına hüküm verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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