Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Mardin sisten kayboldu! | Son dakika haberleri

        Mardin sisten kayboldu!

        Mardin'de yoğun sis etkili oluyor. Kentte şehir merkezinde görüş mesafesi 15 metrenin altında düştü. Ortaya ise dikkat çeken görüntüler çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:22 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin sisten kayboldu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mardin'de sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metrenin altına düştü. Sürücüler zor anlar yaşarken, sisin gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.

        Merkez ilçe Artuklu'yu etkisi altına alan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sabahın erken saatlerinde oluşan sisle görüş mesafesi, yer yer 15 metrenin altına kadar düştü.

        Sis nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek trafikte ilerlerken, farlarını ve dörtlülerini yakarak ilerledi.

        Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.

        Tarihi yapıların görünmez olduğu kentte yürümekte bile zorlandığını belirten Selim Topalcık, "Sizin de gördüğünüz gibi Mardin'de yoğun sis var, bazen göz gözü görmüyor. Özellikle sürücülerin, yayalara dikkat etmesi gerekiyor. Aynı şekilde yayaların da daha dikkatli olması lazım. Bir yandan soğuk hava, diğer yandan sis çok zorluyor bizleri. İnşallah yağmur da yağar. Çünkü bu yıl yeterince yağmur ve kar yağmadı. Yağmur ile birlikte kuraklık kırılır inşallah" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜSİAD soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
        TÜSİAD soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        ABD'den füze denemesi
        ABD'den füze denemesi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Habertürk Anasayfa