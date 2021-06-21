MARDİN NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Türkiye'nin büyükşehir statüsüne giren bir ili ve en kalabalık yirmi altıncı şehridir. 2020 Yılı TUİK verilerine göre nüfusu 854.716’dir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Dicle Bölümü'nde yer alır. Suriye ile sınır komşusudur.

Şehirde uluslararası kuruluşlarca kültür mirası kabul edilmiş, koruma altına alınmış tarihi yapılar mevcuttur. Mardin farklı dini inanışlar paralelinde, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler barındırmaktadır. Mardin, İpek Yolu güzergâhında olup, ilde beş han ve bir kervansaray mevcuttur.

MARDİN'İN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

2020 yılı sonunda Mardin ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri [27] İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Fark N.Artışı % Mah.Say. Alanı km2[28] Yoğunluk Artuklu 178.154 182.400 4.246 2,38 92 885 206 Dargeçit 27.711 27.743 32 0,12 39 519 53 Derik 61.706 62.611 905 1,47 79 1.381 45 Kızıltepe 256.664 261.442 4.778 1,86 183 1.236 212 Mazıdağı 36.304 36.747 443 1,22 53 850 43 Midyat 114.763 117.364 2.601 2,27 72 1.241 95 Nusaybin 108.172 111.674 3.502 3,24 80 1.079 103 Ömerli 14.026 14.119 93 0,66 45 458 31 Savur 26.583 26.101 -482 -1,81 41 962 27 Yeşilli 14.695 14.515 -180 -1,22 14 168 86 Mardin 838.778 854.716 15.938 1,90 698 8.779 97

MARDİN'DE GEZİLECEK YERLER NELERDİR?

Deyrulzafaran Manastırı

Kasımiye Medresesi

Mardin Müzesi

Mardin Kalesi

Mor Benham Kırklar Kilisesi

Şehidiye Cami

Latifiye Cami

Zinciriye Medresesi

MARDİN'İN YÖRESEL YEMEKLERİ

Kiliçe

İncasiye

Firkiye

Kaburga Dolması

Accin

Kibe

Mardin Usulü Dizme

İkbebet