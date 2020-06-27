Mardin'de su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Konaklı Mahallesi'nde yaşayan 44 yaşındaki Saliha Adsoy'un yakınları, evde olmadığını fark ettikleri kadını aramaya başladı.

Arama çalışmaları sonunda Adsoy'un, evlerinin yakınındaki su kuyusuna düştüğünü belirleyen yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD),112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının öldüğü belirlendi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonunda kuyudan çıkarılan Adsoy'un cesedi, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.