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Mardin'de seçim görevlilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Derinsu Mahallesi'nde seçim görevlilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı

Giriş: 15.05.2023 - 01:49 | Güncelleme: ABONE OL
Mardin'de seçim görevlilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Mardin’in Derik ilçesine bağlı Kırsal Derinsu Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Oy verme işlemlerinin ardından pusulaları İlçe Seçim Kurulu’na teslim etmek için yola çıkan, içinde sandık görevlileri ve askerlerin bulunduğu Ahmet A. yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada askerlerden kadın Astsubay K.A., sürücü Ahmet A., sandık görevlisi öğretmenlerden S.O., C.A. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, mühürlü oy pusulaları İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi.

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