        Haberler Gündem Mardin'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü - Güncel haberler

        Mardin'de silahlı kavga: 2 ölü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 21:55 Güncelleme: 07.08.2025 - 21:55
        Kırsal Karabent Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        M.B. (60) ve G.B. (42) açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İki kişinin cansız bedeni, Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

