        Mardin'de bir cadde trafiğe kapatılacak | Son dakika haberleri

        Mardin'de bir cadde geçici olarak trafiğe kapatılacak

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesindeki Hükümet Caddesi'nin içme suyu şebekesi çalışmaları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 17:05 Güncelleme: 08.10.2025 - 17:07
        Mardin'de bir cadde trafiğe kapatılacak
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yayaların ve araç trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla Hükümet Caddesi'nin yarın geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.

        Cadde boyunca devam edecek çalışmalar nedeniyle, vatandaşların ve sürücülerin ulaşımda aksama yaşamamaları için Mehtap Sokak, Emniyet Caddesi, 13 Mart Caddesi, Karanfil Sokak ve 2012 Sokak güzergahlarını alternatif olarak kullanmaları tavsiye edildi.

        MARSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak Hükümet Caddesi'nin yeniden hizmete açılmasının hedeflendiğini, sürücülerin trafik yasağı süresince yönlendirme levha ve işaretlerine dikkat etmeleri gerektiğini aktardı.

        #mardin haberleri
