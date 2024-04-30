Mardin'de balkondan düşen 4 yaşındaki Hilal hayatını kaybetti
Mardin'in Yeşilli ilçesinde 4'üncü kattaki balkondan düşen 4 yaşındaki Hilal Markoç hayatını kaybetti.
Giriş: 30.04.2024 - 17:05 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:05
Mardin'in Yeşilli ilçesine bağlı Gül Mahallesi'nde evlerinin balkonunda oynayan 4 yaşındaki Hilal Markoç, dengesini kaybederek 4'üncü kattan zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük kızın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çocuğun cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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