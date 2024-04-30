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        Haberler Gündem Güncel Mardin'de balkondan düşen 4 yaşındaki Hilal hayatını kaybetti

        Mardin'de balkondan düşen 4 yaşındaki Hilal hayatını kaybetti

        Mardin'in Yeşilli ilçesinde 4'üncü kattaki balkondan düşen 4 yaşındaki Hilal Markoç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 17:05 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:05
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        4 yaşındaki Hilal'in kahreden ölümü
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        Mardin'in Yeşilli ilçesine bağlı Gül Mahallesi'nde evlerinin balkonunda oynayan 4 yaşındaki Hilal Markoç, dengesini kaybederek 4'üncü kattan zemine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük kızın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Çocuğun cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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        #mardin
        #balkondan düşen kız
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