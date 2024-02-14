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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de 18 yaşındaki genç, başından vurulmuş halde bulundu

        Mardin'de 18 yaşındaki genç, başından vurulmuş halde bulundu

        Mardin Mazıdağı'ndaki evinin yakınlarında başından vurulmuş halde bulunan 18 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 00:24 Güncelleme: 14.02.2024 - 00:25
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        18 yaşındaki genç, başından vurulmuş halde bulundu
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        Mardin’in Mazıdağı ilçesinde başından silahla vurulan genç ağır yaralandı.

        Kırsal Kocakent Mahallesi'nde 18 yaşındaki İ.Y, evinin yakınında başından silahla vurulmuş halde bulundu.

        AA'nın haberine göre; ağır yaralandığı belirlenen genç, yakınları tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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