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        Haberler Magazin Erkan Özerman hayatını kaybetti! Son sözleri yürek burktu - Son dakika magazin haberleri

        Erkan Özerman hayatını kaybetti

        Prodüktör ve organizatör Erkan Özerman, kanser nedeniyle 86 yaşında hayata veda etti. Özerman, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu gibi isimleri gösteri dünyasına kazandırmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 17:32 Güncelleme: 13.02.2024 - 18:09
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          'Best Model Of Turkey' yarışmasını düzenleyen Erkan Özerman, pankreas kanserine yakalandığını ve kanserin karaciğerine yayıldığını açıklamıştı.

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          Bir süredir tedavi gören Erkan Özerman yaşamını yitirdi. Özerman'ın vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Açıklamada, "Film-San Vakfı'nın kurucularından organizatör Erkan Özerman’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi.

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          Erkan Özerman "Hayatımın sonunu yaşıyorum. Tesadüfen doktorun bir ricasıyla 'MR çekelim' deyince çekelim dedim. MR benim kanser olduğumu söyledi. Kanser metastaz yapmış, karaciğere geçmiş. Yaşımdan ötürü doktorlar ameliyat yapmıyorlar. Çok iyi bir onkolog beni elinden geldiğince götürüyor" demişti.

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          Özerman, Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit, Tolgahan Sayışman, Çağatay Ulusoy, Şenay Akay, Güzide Duran, Esin Moralıoğlu ve Deniz Akkaya gibi isimleri gösteri dünyasına kazandırmıştı.

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          VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

          Erkan Özerman, öldükten sonra yakılmak istediğini açıklamıştı. Özerman, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın, istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Çünkü o törenler o kadar kokteyl salonlarına benziyor ki insanlar orada birbirlerine kartvizitini verip randevulaşıyorlar ve televizyonlarda reklam yaptırıyorlar. Bu kadar maskaralığı ben istemem. Beni yaksınlar! Yakmasalar ne yapacaklar ki? Getirecekler annemin babamın mezarının içine koyacaklar" açıklamasını yapmıştı.

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          ERKAN ÖZERMAN HAKKINDA

          Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi ve Paris Siyasal Okulu'ndan mezun oldu.

          Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yaptı. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde de bulundu.

          1976 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanlık görevlerini yürüttü.

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