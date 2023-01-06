15 aylık Hicran bebeğin kahreden ölümü

Mardin'de akrabası M.B'nin park etmek istediği TIR'ın altında kalan 15 aylık Hicran Bozkurt, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, olay dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kumlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü M.B, TIR'ını evinin önüne park etmek isterken, bu sırada dışarıda olan akrabasının kızı Hicran Bozkurt, aracın altında kaldı.

Çevredekilerin kazayı fark etmesiyle M.B. TIR'ı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hicran bebek, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü M.B. gözaltına alınırken, minik Hicran'ın cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü.

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