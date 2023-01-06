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Mardin'de 15 aylık Hicran bebeğin kahreden ölümü

Mardin'de 15 aylık Hicran bebeğin ölümü kahretti! Akrabasının park etmek istediği TIR'ın altında kalan talihsiz bebek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 06.01.2023 - 01:07 | Güncelleme: ABONE OL
Mardin'de 15 aylık Hicran bebeğin kahreden ölümü
15 aylık Hicran bebeğin kahreden ölümü
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DHA

Mardin'de akrabası M.B'nin park etmek istediği TIR'ın altında kalan 15 aylık Hicran Bozkurt, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, olay dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kumlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü M.B, TIR'ını evinin önüne park etmek isterken, bu sırada dışarıda olan akrabasının kızı Hicran Bozkurt, aracın altında kaldı.

KAZAYI FARK EDENLER TIR'I DURDURDU

Çevredekilerin kazayı fark etmesiyle M.B. TIR'ı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTENEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hicran bebek, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü M.B. gözaltına alınırken, minik Hicran'ın cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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