Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Mardin'de 105 kilogram esrar ele geçirildi

Mardin'de bir araçta yapılan aramada 105 kilogram esrar ele geçirildi

Giriş: 08.01.2023 - 23:07 | Güncelleme: ABONE OL
Mardin'de 105 kilogram esrar ele geçirildi
Mardin'de 105 kilogram esrar ele geçirildi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramada 105 kilogram esrar ele geçirildi.

Bununla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ukrayna ile Rusya arasında esir değişimi
Ukrayna ile Rusya arasında esir değişimi
Kilis'te 230 düzensiz göçmen yakalandı
Kilis'te 230 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
Muğla'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
Ahırda çıkan yangında 30 küçükbaş öldü
Ahırda çıkan yangında 30 küçükbaş öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.