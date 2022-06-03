Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marquez'in ABD'de sağ kolundan üç saat süren başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Marquez'in bir süre daha ABD'de kalacağı ve iyileşme sürecini İspanya'da tamamlayacağı ifade edildi.

Temmuz 2020'deki İspanya Grand Prix'sinde yaptığı kaza sonucu sağ kolu kırılan Marquez, iki hafta içinde iki kez ameliyat edilmişti. İspanyol pilot, daha sonra kolunun yavaş iyileşmesi nedeniyle Aralık 2020'de üçüncü ameliyatını geçirmişti.

Tarihin en iyi motosiklet sürücüleri arasında gösterilen ve 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 olmak üzere MotoGP'de 6 kez şampiyonluğa ulaşan Marquez'in gelecek sezon pistlere dönmesi bekleniyor.