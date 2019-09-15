İspanyol pivot, Arjantin'e karşı 95-75'lik galibiyet ile İspanya Milli Takımı ile dünya şampiyonu oldu ve aynı zamanda, Lamar Odom ile birlikte aynı yıl hem NBA, hem de FIBA Dünya Kupası'nı kazanan, tarihteki ikinci oyuncu oldu.

Sporx'te yer alan habere göre Odom, 2010 yılında Kobe Bryant ve Pau Gasol'lu Los Angeles Lakers'la yüzüğü kazanmış ve ABD Takımı'nın Türk Milli Basketbol takımına karşı Finalde aldığı galibiyetten sonra dünya şampiyonu olmuştu.

MARC, HENÜZ BİTİRMEDİ!

Bu Dünya Kupası'nda Gasol, harika istatistikler tutturdu: 14.4 sayı, 5.5 ribaund ve 4.1 asist.

Bu başarısına ek olarak Gasol, geçmişte kazandığı bir altın madalya daha, bir Avrupa gümüş madalya, bir Avrupa bronz madalya ve iki de Olimpiyat gümüş madalyaya sahip.

Gelecek yıl Gasol, dünya basketbolundaki mirasını genişletmeye devam etme şansına sahip olacak. Olimpiyat Oyunlarının gelmesiyle Marc, ağabeyi Pau ile birlikte Gasol efsanesini devam ettirecek.



