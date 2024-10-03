Marburg virüsü nedir, belirtileri neler?

MARBURG VİRÜSÜ NEDİR?

Marburg virüsü, Marburg hastalığına yol açan bir virüstür ve Ebola virüsü ile aynı aileye (Filoviridae) aittir. İlk olarak 1967 yılında Almanya'nın Marburg şehrinde, Afrika'dan getirilen maymunlar aracılığıyla keşfedilmiştir.

MARBURG VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Hamburg Merkez İstasyonu'nda bir kişi bulaşıcı bir enfeksiyon nedeniyle özel bir itfaiye aracıyla hastaneye götürüldü. Bu amaçla bir peron kapatıldı.

Bir itfaiye sözcüsü, "Adamın enfeksiyon arabası olarak adlandırılan bir araçla götürüldü. Grip benzeri semptomları ve hafif mide bulantısı vardı. Ateşi yoktu" açıklamasını yaptı.

Virüsün yol açtığı enfeksiyonu gösteren vakalar ölümle sonuçlanabiliyor. Belirtileri arasında mide bulantısı, kusma, ishal, ateş ve kanama bulunuyor.

MARBURG VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Virüs, genellikle enfekte hayvanlar (özellikle meyve yarasaları) ile temas, kan veya vücut sıvıları yoluyla insanlara geçer. Enfekte kişilerin kanı veya vücut sıvıları ile doğrudan temas, virüsün bulaşma riskini artırır. Bu, tıbbi müdahalelerde veya cenaze törenlerinde de mümkündür.