SAYGIN SOYSAL - SAVAŞ
SAYGIN SOYSAL KİMDİR?
Saygın Soysal, 21 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. İki yaşındayken Bursa'ya taşınmışlar. İlkokul bitince de Trabzon'a taşınmışlar. Liseyi Trabzon'da okuduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünden mezun olmuştur.
2005 yılında "Kırık Kanatlar" adlı dizide Cansel Elçin, Mehmet Ali Nuroğlu, Özge Özberk, Begüm Birgören, Şemsi İnkaya, Türkü Hazer, Sermiyan Midyat ile birlikte oynamış ve Çavuş Yunus karakterini canlandırmıştır.
2006 yılında başrollerinde Cansel Elçin, Beren Saat, Okan Yalabık'ın oynadığı "Hatırla Sevgili" adlı televizyon dizisinde Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdı.
Saygın Soysal , 2013 yılında "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide Mercan ağa karakterini canlandırdı. Saygın Soysal , 2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizede Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı.
SAVAŞ KARAKTERİ HAKKINDA
40 yaşlarındadır. Yakışıklı, karizmatik, atletik vücutlu, yüksek zevkleri olan, zeki ve karanlık bir adamdır. En iyi puroyu, şarabı bilir. Damak tadına düşkündür, üstü başı zevklidir. Çoğunlukla siyah giyinir. Sanattan anlar. Xeroderma Pigmentosum, diğer adıyla EPP hastasıdır. Yani güneşe çıkamaz. Hayatını hep karanlık ortamlarda sürdürmek zorundadır, dışarı çıktığında çok dikkatli olur. Çünkü vücudu tepki göstermektedir. En belirgin özelliği bu hastalıktır. Güneşli havalarda kullandığı özel bir şemsiyesi vardır. Biriyle konuşurken sarf edilen önemli kelimeleri konuşma esnasında not defterine yazma huyu vardır.
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