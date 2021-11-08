Çalıştığı sırada budanan ağaç dallarının içindeki şekilleri fark ettiğini anlatan Sözer, "Yaklaşık 40 yıl önce kestiğim bir ağaç dalının içindeki şekli papatyaya benzettim. Daha sonra ben de şekillere karşı merak başladı. Ağaçlardaki başka figürleri gördükçe de bu merakım daha da artarak devam etti. Benim bu merakımı öğrenen tanıdıklarım ağaç dalları içinde şekil gördüklerinde bana getirdi. Ben de bu dalların üstünde çalışma yaparak o şekilleri daha da belirgin hale getirdim" dedi.