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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Marangoz çıraklığından Konferans Ligi gol krallığına! Ayoub El Kaabi... - Futbol Haberleri

        Marangoz çıraklığından Konferans Ligi gol krallığına! Ayoub El Kaabi...

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Olympiakos'ta Faslı forvet Ayoub El Kaabi, organizasyonda 11 kez fileleri havalandırarak gol kralı oldu. Yolu bir dönem Türkiye'den geçen tecrübeli oyuncu, zorluklarla başlayan kariyerinde adımları teker teker çıkarak Avrupa'da kupa kaldırmayı başardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:59 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:59
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        • 1

          Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi Final karşılaşmasında Fiorentina'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada uzatma bölümünde attığı golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Kulüp tarihinde ilk defa bir Avrupa şampiyonluğu yaşayan Yunan ekibinde Faslı santrfor Ayoub El Kaabi, final karşılaşmasında kupayı getiren golü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, organizasyonda bu sezon çıktığı 9 maçta 11 gol kaydederek gol krallığını ünvanını da kazandı. Faslı futbolcu, kariyerinin başlangıcında yaşadığı zorluklara mücadele ederek inşa ettiği kariyerini bir Avrupa şampiyonluğu ile taçlandırmayı başardı.

        • 2

          AİLESİNE YARDIM ETMEK İÇİN OKULU BIRAKIP MARANGOZ ÇIRAKLIĞI YAPTI

          25 Haziran 1993 tarihinde Fas'ın Kazablanka şehrinde bulunan Derb Milla mahallesinde dünyaya gelen Ayoub El Kaabi, çocukluğunu da bu mahallede geçirdi. Mütevazı bir ailenin çocuğu olan El Kaabi, mahalle aralarında ve inşaat alanlarında arkadaşlarıyla futbol oynayarak büyüdü. Ailesine maddi olarak yardım etmek isteyen Kaabi, 15 yaşındaki okulu bırakarak marangoz çıraklığı yaptı. Ayrıca bakkallara tuz satan ve duvar ustalarının yanında işler yapan Kaabi, futbol oynamaya da devam etti. 17 yaşında yerel bir kulüp olan Ettifaq Lalla Meryem'de futbol kariyerine başlayan El Kaabi, 19 yaşında ülkenin en eski kulüplerinden biri olan Racing Casablanca'ya katıldı. Kariyerine sol bek olarak başlayan Kaabi, daha sonra attığı gollerle dikkat çekerek santrfor pozisyonuna evrildi.

        • 3

          ÖNEMLİ BONSERVİS BEDELİYLE ÇİN'E TRANSFER OLDU

          2016-2017 sezonunda Fas 2'nci Ligi'nde fileleleri 25 defa havalandırarak gol kralı tamamlayan Ayoub El Kaabi, sezon sonunda RS Berkane'ye transfer oldu. Takımıyla 2018 yılında Fas Kupası'nı kazandı. Sezonu 29 maçta 16 gol ve 3 asistlik performans ile tamamlayan El Kaabi, 11 Temmuz 2018'de 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin Ligi ekiplerinden Hebei F.C'ye transfer oldu. Çin ekibinde Javier Mascherano, Ezequiel Lavezzi ve Hernanes gibi önemli isimlerle birlikte top koşturan Kaabi, 2019 yılında 6 aylığına ülkesinin takımı Wydad'a kiralandı. Eylül 2020'de bedelsiz olarak bu kulübe imza atan Ayoub El Kaabi'nin Ağustos 2021'de Hatayspor ile yolu Türkiye'ye düştü.

        • 4

          HATAYSPOR'DA SERGİLEDİĞİ PERFORMANSLA TAM NOT ALDI

          Hatayspor ile ilk sezonunda Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 18 gol kaydeden El Kaabi, takımının sezonu 12'nci sırada bitirmesinde büyük pay sahibi oldu. 2022-23 sezonuna da Hatayspor'da başlayan El Kaabi, Mart 2023'te Katar Ligi ekiplerinden Al-Sadd'a transfer oldu. Katar ekibinde 13 maçta 6 gol kaydeden Kaabi, ağustos ayında ise Olympiakos'un yolunu tuttu.

        • 5

          11 GOLLE AVRUPA'DA GOL KRALLIĞINA

          Olympiakos ile UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde 2 gol kaydeden El Kaabi, grup aşamasında ise 3 kez fileleri havalandırdı. Olympiakos'un A Grubu'nu West Ham ve Freiburg'un ardından 3'üncü sırada bitirmesinin ardından Yunan ekibi yoluna Avrupa Konferans Ligi'nde devam etti. Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Ferencvaros'u iki maçta da 1-0 mağlup ederken golleri El Kaabi kaydetti.

        • 6

          KONFERANS LİGİ'NDE SADECE FENERBAHÇE'YE GOL ATAMADI

          Olympiacos, çeyrek finalde ise Fenerbahçe ile eşleşti. Yunan temsilcisi, ilk maçı 3-2 kazanırken İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi ve penaltı atışları sonucunda adını yarı finale yazdırdı. Ayoub El Kaabi, Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları 2 maçta da fileleri havalandıramadı. Yarı finalde Aston Villa'yı ilk maçta deplasmanda 4-2 mağlup eden Olympiakos'ta El Kaabi, 3 gol atarak hat-trick yaptı. Yunan temsilcisi, İngiliz ekibini rövanş maçında sahasında 2-0 mağlup ederken goller yine Faslı oyuncudan geldi. Son olarak final maçında Fiorentina'ya karşı galibiyet golünü atan 30 yaşındaki oyuncu, Avrupa Konferans Ligi'nde 9 maçta toplamda 11 gole ularak gol krallığının sahibi oldu.

        • 7

          ADINI TARİHE YAZDIRDI

          Ayoub El Kaabi, Olympiacos formasıyla Avrupa Konferans Ligi'nde 11 kez fileleri sarsarak gol krallığının sahibi oldu. Faslı oyuncu, Avrupa kupaları tarihinde tek sezonda eleme turlarında 11 gole ulaşan ilk oyuncu olmayı da başardı. Ayrıca tecrübeli oyuncu, 11'i Konferans Ligi, 3'ü de Avrupa Ligi olmak üzere toplam 14 golle bu sezon Avrupa kupalarında en fazla gol kaydeden oyuncu da oldu.

        • 8

          SEZONU 33 GOLLE TAMAMLADI

          Bu sezon Olympiakos'ta sergilediği performansla adından söz ettiren Faslı oyuncu, sezonu 33 golle tamamladı. 2023-24 sezonunda toplamda 50 maça çıkan tecrübeli santrfor, 17'si Lig, 11'i Avrupa Konferans Ligi, 3'ü Avrupa Ligi, 2'si Avrupa Ligi Elemeleri'nde olmak üzere 33 kez fileleri havalandırdı ve 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

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