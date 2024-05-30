Marangoz çıraklığından Konferans Ligi gol krallığına! Ayoub El Kaabi...

AİLESİNE YARDIM ETMEK İÇİN OKULU BIRAKIP MARANGOZ ÇIRAKLIĞI YAPTI

25 Haziran 1993 tarihinde Fas'ın Kazablanka şehrinde bulunan Derb Milla mahallesinde dünyaya gelen Ayoub El Kaabi, çocukluğunu da bu mahallede geçirdi. Mütevazı bir ailenin çocuğu olan El Kaabi, mahalle aralarında ve inşaat alanlarında arkadaşlarıyla futbol oynayarak büyüdü. Ailesine maddi olarak yardım etmek isteyen Kaabi, 15 yaşındaki okulu bırakarak marangoz çıraklığı yaptı. Ayrıca bakkallara tuz satan ve duvar ustalarının yanında işler yapan Kaabi, futbol oynamaya da devam etti. 17 yaşında yerel bir kulüp olan Ettifaq Lalla Meryem'de futbol kariyerine başlayan El Kaabi, 19 yaşında ülkenin en eski kulüplerinden biri olan Racing Casablanca'ya katıldı. Kariyerine sol bek olarak başlayan Kaabi, daha sonra attığı gollerle dikkat çekerek santrfor pozisyonuna evrildi.