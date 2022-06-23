Maradona'nın ölümüyle ilgili sağlık çalışanları ihmal suçuyla yargılanacak

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümüyle alakalı olarak sekiz sağlık çalışanı ihmal suçuyla yargı karşısına çıkacak.
Kasım 2020'de geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybeden Maradona'nın ölümünün ardından bakımıyla görevli doktor ve hemşireler hakkında Arjantin'de bir soruşturma başlatılmıştı.
Beyninde oluşan kan pıhtısı nedeniyle ölümünden kısa bir süre önce ameliyat olan Maradona, evinde tedavi görüyordu.
Konuyla ilgili olarak bir tıp heyetinin Maradona'nın tedavisinde "eksiklik ve düzensizlikler" olduğu yönündeki tespitinin ardından mahkeme, taksirli adam öldürme suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi.
Suçlananlar arasında beyin cerrahı ve Maradona'nın kişisel doktoru Leopoldo Luque, bir psikiyatrist ve psikolog, iki doktor, iki hemşire ve patronları yer alıyor. Tüm sağlık çalışanları haklarındaki iddiaları reddetti.
Sekiz kişinin tamamı, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla yargılanacak. Arjantin ceza yasalarına göre, sekiz kişi suçlu bulmaları durumunda 25 yıla kadar hapis cezası alabilir.
Duruşma için henüz bir tarih belirlenmedi.
Maradona'nın çocuklarından birinin avukatı, Reuters'a yaptığı açıklamada futbol efsanesinin öldüğü sırada "çaresiz bir durumda" olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:
"Davayı görür görmez cinayet olduğunu söyledim. Uzun süre savaştım ve bu noktaya gelebildik," dedi.
Yasal süreç, Maradona'nın iki kızının şikayeti üzerine başlatılmıştı.
Dr. Luque kendisini nasıl savunuyor?
Kasım 2020'de duygusal bir basın toplantısı gerçekleştiren Dr. Luque ise, gözyaşları içerisinde, bir dostunun hayatını kurtarmak için elinden gelen her şeyi yaptığını söylemişti.
Luque, Maradona'nın son günlerde çok mutsuz olduğunu da sözlerine eklemişti.
Bir noktada gazetecilere kızan Dr. Luque "Neden sorumlu olduğumu mu bilmek istiyorsunuz? Onu sevmekten, bakmaktan, hayatını uzatmaktan" demişti.
Dr. Luque, "Ben bir beyin cerrahıyım ve işim orda bitti" diye konuştu ve nekahet dönemindeki düzenlemelerin kendi sorumluluğu olmadığını" belirtmişti
"Maradona bir rehabilitasyon merkezine gidebilirdi. Bunu istemedi" diyen Dr. Luque, yıldız oyuncunun "idare edilemez" olduğunu savunmuştu.
Doktor ayrıca, Maradona'nın evinin dışında neden şok cihazı bulunan bir ambulans bulunmadığını da bilmediğini belirterek, "Diego çok mutsuzdu, yalnız kalmak istiyordu ve bu kızlarını, ailesini ve etrafındakileri sevmediğinden de değil" diye konuşmuştu.
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Maradona'nın ölümüyle ilgili sağlık çalışanları ihmal suçuyla yargılanacak/maradona-nin-olumuyle-ilgili-saglik-calisanlari-ihmal-sucuyla-yargilanacak-3471898
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