Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını, en yakın rakibi Trabzonspor'un 6 puan önünde kapatan Medipol Başakşehir'de sıcak gelişmeler yaşanıyor! Turuncu-lacivertliler ilk imzasını Robinho'ya attırırken savunmada da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, 34 yaşındaki Manuel Da Costa'yı kadrosuna katmak üzere. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Da Costa için 3 milyon Euro'luk anlaşma sağlandığı öğrenilirken Başakşehir, Faslı oyuncunun yerini doldurmak için de çalışmalara başladı.

2015-16'da devre arasında Beşiktaş'tan Çin temsilcisi Hebei China Fortune'ye transfer olan ve Çin ekibiyle olan sözleşmesi sona eren Ersan Adem Gülüm, Medipol Başakşehir'in radarına girdi.

Turuncu-lacivertliler yeniden Türkiye'ye dönmek istediği öğrenilen Ersan'ın durumunu yakından takip edecek. Son olarak Avustralya ekibi Adelaide United'a kiralanan ve 2017-18 sezonunda 20 maça çıkan Ersan 7 sarı kart 1 kırmızı kart görmüştü.