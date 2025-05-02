Mansur Yavaş’tan 'su tarifesi' açıklaması

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, önceki yönetim dönemiyle mevcut yönetimin arasındaki su fiyatlarına dair açıklamalarda bulundu.

Yavaş, 2010- 2018 yıllarını kapsayan önceki yönetim döneminde konut aboneleri için suyun metreküp fiyatının ortalama 71 TL, tüm aboneler için ise 82,7 TL olduğunu belirtti. Mevcut yönetim döneminde, yani 2019- 2024 yılları arasında ise bu fiyatların güncel verilerle konut abonelerinde ortalama 29,5 TL, tüm abonelerde ise 32,4 TL seviyesinde olduğunu vurguladı. Yavaş açıklamasında, “Daha da önemlisi belediyemizden sosyal destek alan 50 bin abonemize suyun tonunu 1 liradan veriyoruz. Bu arada ASKİ’nin giderlerinin önemli bir kısmı enerji gideridir. Burada indirime gidilirse; su daha da ucuza verilir. Ayrıca su fiyatı önceki dönemin yarısından daha az” ifadelerini kullandı.

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Gelin hep birlikte bugün verilerle konuşalım; çünkü biliyorsunuz rakamlar yalan söylemez:



Önceki yönetim döneminde yani 2010-2018 yılları arasında suyun metreküp fiyatı:



•Konut aboneleri için 71,0 TL

•Tüm aboneler için 82,7 TL idi.



Bu dönemde 2019-2024 yılları arasında… pic.twitter.com/KmqlJhWM1I — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 2, 2025

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.