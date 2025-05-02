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        Haberler Gündem Politika Mansur Yavaş’tan 'su tarifesi' açıklaması | Son dakika haberleri

        Mansur Yavaş’tan 'su tarifesi' açıklaması

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, önceki yönetim ile mevcut yönetim döneminde uygulanan su tarifelerine ilişkin karşılaştırmalı verileri kamuoyuyla paylaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 22:04 Güncelleme: 02.05.2025 - 22:04
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        Mansur Yavaş'tan 'su tarifesi' açıklaması
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        ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, önceki yönetim dönemiyle mevcut yönetimin arasındaki su fiyatlarına dair açıklamalarda bulundu.

        Yavaş, 2010- 2018 yıllarını kapsayan önceki yönetim döneminde konut aboneleri için suyun metreküp fiyatının ortalama 71 TL, tüm aboneler için ise 82,7 TL olduğunu belirtti. Mevcut yönetim döneminde, yani 2019- 2024 yılları arasında ise bu fiyatların güncel verilerle konut abonelerinde ortalama 29,5 TL, tüm abonelerde ise 32,4 TL seviyesinde olduğunu vurguladı. Yavaş açıklamasında, “Daha da önemlisi belediyemizden sosyal destek alan 50 bin abonemize suyun tonunu 1 liradan veriyoruz. Bu arada ASKİ’nin giderlerinin önemli bir kısmı enerji gideridir. Burada indirime gidilirse; su daha da ucuza verilir. Ayrıca su fiyatı önceki dönemin yarısından daha az” ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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