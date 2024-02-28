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        Haberler Gündem Ankara Mansur Yavaş: Yasal olarak yapamayacakları şeyleri iddia ediyorlar - Güncel haberler

        Mansur Yavaş: Yasal olarak yapamayacakları şeyleri iddia ediyorlar

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok tarafından seçmenlere gönderilen su indirimi mesajına ilişkin, "Yasal olarak yapamayacakları şeyleri iddia ediyorlar. Ben çaresizlik olarak görüyorum ama güzel bir şey" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 19:00 Güncelleme: 28.02.2024 - 19:00
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        "Yasal olarak yapamayacakları şeyleri iddia ediyorlar"
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belpa Cafe Açılışı ve Gençlerle Hatır Kahvesi Organizasyonu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Yavaş, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok'un bu sabah seçmenlere gönderdiği, 'Değerli hemşerilerim; 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra yapacağımız ilk işlerden biri Ankara'daki su ücretlerine yüzde 50 indirim yapmak olacak' şeklindeki kısa mesaja ilişkin, şunları söyledi:"İnşallah doğal gazda ve elektrikte de yüzde 50 zammı yaparlar. Her şeyden önce hem Anayasa Mahkemesi kararları hem de çeşitli mahkeme kararları ve Sayıştay raporları doğrultusunda su, maliyetinin altında satılamaz. Bugünkü maliyetimiz 37 lira. Hatta üzerinde birazda biz şu anda 21 liraya satıyoruz. Bunu da Ankara halkını düşünerek yapıyoruz. Daha önceki yıllarda su 1,6 dolara satıldı. Sayın Mustafa Tuna geldiğinde bunu yarıya indirerek 0,90'a satmaya başladı. Şu anda su fiyatımız 0,70 dolar civarında, 21 liradır. Yani maliyetin neredeyse yarısına su veriyoruz. Amaçları Polatlı'ya giden suyu engellemek, ASKİ'nin yatırımlarını engellemek ve ASKİ'yi batırmaktı. Daha önce bu kararı belediye meclisi çoğunluklarına dayanarak aldılar. Ama mahkeme kesin bir dille suyun maliyetinin altında asla satılamayacağını, satıldığı takdirde bu kararı alanlarda zimmet çıkaracağını belirterek bu kararı iptal etti."

        'SAVCILIK GEREKENİ YAPACAKTIR'

        50 liraya su satan eski dönemin aksine, sosyal yardım alan ailelere ve depremzedelere suyun tonunu 1 liradan verdiklerini kaydeden Yavaş, "Öğrenci evlerine yüzde 50 indirimli olarak veriyoruz. Ankara halkını bu konuda mağdur etmiyoruz. Aynı zamanda 2010- 2019 yılları arasında asgari ücretten zorunlu gider olan su bedeli yüzde 4,7 iken şu anda 1,3'e veriyoruz. Çaresizliklerini gösteriyor. Yasal olarak yapamayacakları şeyleri iddia ediyorlar. Ben çaresizlik olarak görüyorum ama güzel bir şey. Su indirimi kadar doğal gaz ve elektrikte de yüzde 50 indirimi bekliyoruz kendilerinden. Aynı zamanda otobüslerde de 1 dolara satılırdı eskiden. Şu anda 0,50 doların da altında hizmet veriyoruz. Gerçek belediyecilik budur. Önceki dönemlerde Ankara halkını tabir-i caizse kazıkladılar. Hayali projelere para yatırdılar. Biz ise kentin asli ihtiyaçlarını yerine getiriyoruz. Çamlıdere'den Polatlı'ya suyu akıtmaya başladık. Çamlıdere'den Elmadağ'a suyu götürdük. Mamak- Gölbaşı arasındaki hattı yeniledik. Daha önceki dönemlerde taşkın olacağı ihbarına karşı hiçbir şey yapmayan eski dönem belediyesinden en az 10 tane bildirilen alanı da yapmış bulunuyoruz. Gerçekten belediyeciliği bilmiyorlar. Suyun fiyatlarını belediye meclisi belirliyor. Belediye meclisinde 148'de sayımız 40 kişi. Bunun TÜFE oranında belirlenmesine mecliste karar verdik. Kendileri de bunun gerekli olduğunu bildikleri için mecliste önce çoğunluğu sağlayıp, sonra meclisi terk ederek zimmi olarak bize destek verdiler. Şimdi kendi aldıkları kararla bizi şikayet etmeye kalkıyorlar. İndirimli ve kaliteli su vermeye devam edeceğiz. Musluk sularını içebilirsiniz. Sağlık Bakanlığı yılda 51 noktadan su alıyor. Sularda en ufak bir problem olsa başımıza neler geleceğini biliyorsunuz. Çaresizlik böyle bir şey. Fark arttıkça bu tür atakları bekliyorum. Seçim yasakları kapsamına ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na aykırı. Bu konuda il başkanlığımız ilgili teşebbüsü yapacak. Herkes kanuna uyacak. Herkes kanunlar karşısında eşittir. Yüksek Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu ve savcılık gerekeni yapacaktır" diye konuştu.

        'HAVALİMANI METRO PROJESİ BAKANLIĞIN YATIRIM PROGRAMINDA'

        Ardından Belpa Cafe açılışında gençlerle bir araya gelen Yavaş, gençlerin de sorularını yanıtladı. Yeni metro hatları ile alakalı bilgi veren Yavaş, "Mamak Metrosu'nun bütün projeleri bitti. İhaleye ocak ayında çıktık fakat detaya girmek istemiyorum ama maliyetini normalde ihalede beklediğimiz fiyatının yüzde 55 üzerinde teklif verdiler. Öyle olunca iptal ettik. Şimdi tekrar ihaleye çıkıyoruz. Mart sonunda ya da nisan ayında tekrar ihale edilecek ve inşallah kredisi onaylandı, oranın temelini atacağız. Onun yanında Koru'dan Yaşamkent'e, Koru'dan Bağlıca'ya, Bağlıca'dan Eryaman'a uzanan hat Keçiören'den Ovacık'a ayrıca Dikmen'den Turan Güneş'e kadar çıkacak. Ama Havaalanı Metrosu Ulaştırma Bakanlığı'nda. 3 yıldır yatırım programında olmasına rağmen yapmıyorlar. Bize verin diyoruz, bize de vermiyorlar. Niye istiyoruz? Çünkü biz uzun vadeli kredi ile bu işi çözebiliriz. Halbuki Çayyolu Metrosu bizden önceki dönemde Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılmış. Parası Büyükşehir Belediyesi'nden alınacak. Fakat bilet ücreti üzerinden fiyatlandırılmasına rağmen şu ana kadar bizim 140 milyon ödememiz gerekirken, birden kanunu değiştirip şu ana kadar 5,5 milyar liralık metro parasını bizden aldılar. Ben soruyorum sık sık, şimdi Çayyolu Metrosun Ulaştırma Bakanlığı mı yaptı? Büyükşehir Belediyesi mi? Türkiye'de İstanbul, Ankara dahil bu tür metro yatırımlarını Ulaştırma Bakanlığı yapsa da parası Büyükşehir Belediyesinden çıkıyor. Ben de dedim ki, 5 yılda madem bizden alacaksınız, çünkü ben 100 milyonu düştüğünüz zaman Ankara halkına 5,5 milyar daha az yatırım yapabildim. Haksız bir şekilde alındı bu. Halbuki biz yaparsak 15, 20 yıl uzun vadeli metro kredileri bulup yapacağız" diye konuştu.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Mansur Yavaş
        #ankara
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