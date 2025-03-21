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        Haberler Gündem Mansur Yavaş gençlere seslendi: Provokasyona gelmeden demokratik her hakkınızı kullanın

        Mansur Yavaş gençlere seslendi: Provokasyona gelmeden demokratik her hakkınızı kullanın

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gözaltındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'na destek mitinginde konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 22:12 Güncelleme: 21.03.2025 - 23:51
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        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Gençler, siz de size yakışanı yapın, haklıyken haksız durumu düşmeyin. Yasal ve demokratik her hakkınızı sonuna kullanın. Hak arama çabanızın provokatörler tarafından kullanılmasına asla izin vermeyin" dedi.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için Ankara'da, Güvenpark'ta CHP İl Başkalığı önünde yapılan miting düzenlendi. Mitinge ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Genel Başkan yardımcıları, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri de katıldı. Burada konuşan Yavaş, "Bugün binlerce kişi burada toplandık. 81 ilde 973 ilçede yaşanan hukuksuzluklara dur demek için bir aradayız. Bugün Nevruz'u kutlarken yüreğimizde burukluk var, çünkü ülkemiz demokrasinin temel değerlerinin her geçen gün biraz daha örselendiği günlerden geçiyor" dedi.

        ‘BU MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKAR, ADALET YENİDEN FİLİZLENECEK’

        Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

        "Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, susturulmak isteniyor. Şimdi millet iradesini temsil eden bir isim, Ekrem Başkanımız günlerdir gözaltında. Oysa kaç defa çağrıldıysa kendiliğinden ifade vermeye gitmişti. Çağrılmadı. 20'den fazla polis aracıyla adeta bir terörist yakalanır gibi gitti, sabah saatinde evinden alındı. Bu sadece bir kişiye değil; halkın iradesine, demokrasiye ve hukuk devletine yönelmiş açık bir tehdittir. Oysa Nevruz, tutsaklığa karşı direnişin simgesidir. Bu millet iradesine sahip çıkar. Adalet yeniden filizlenecek. Özgürlük ve demokrasi yeniden büyüyecek. Üniversiteler özgür ortamlardır. Üniversitelerin sahipleri öğrencilerdir. Ankara'mız bir üniversite kentidir. Bu çocukların her şeyinden bizler sorumluyuz. Üniversite öğrencileri itiraz etmek için diğer yurttaşlarımız gibi anayasal haklarını kullanıyor. Taleplerini ve itirazlarını anayasal çerçevede kullanan her bir birey devletin güvencesi altındadır, anayasamız öyle söylüyor. Devleti yönetenlere onları itip kakmak yerine söylediklerini dinleme, anlama ve mümkünse onların taleplerini yerine getirme vazifesi düşer. Sokağa çıkmalarını engellemek değil. Ne için sokağa çıkmışlarsa onu ortadan kaldırmak devletin asli görevidir. Demokrasi ve özgürlükler böyle gelişir."

        'YASAL VE DEMOKRATİK HAKKINIZI SONUNA KADAR KULLANIN'

        Konuşmasının devamında gençlere seslenen Yavaş, "Gençler, siz de size yakışanı yapın, haklıyken haksız durumu düşmeyin. Yasal ve demokratik her hakkınızı sonuna kullanın. Hak arama çabanızın provokatörler tarafından kullanılmasına asla izin vermeyin. Provokatör çevrelere karşı muhakkak dikkatli olmalıyız. Amacınızın önüne geçecek her türlü eylemden uzak durun. 19 Mart günü yaşananlardan sonra Türkiye 2 yıl geriye gitti. Bir günde yapılan hukuksuzluk, 2 yıldır hükümetin yapmak istediği tasarrufların tümünü çöpe attı. Yıl sonu enflasyon verilerini yeniden güncellemek zorunda kaldılar. Bankalar risk alamayacak konuma geldi. Artık kredi vermekten çekinecek. Bunun tek sebebi ülkede yaşanan hukuksuzluklardır. Var olan işsizlik, katlanarak artacak hukuksuzluklar devam ettikçe. İşte insanlar, üniversite öğrencileri bu hukuksuzluğa itiraz etmek için meydanlarda. Bu gençler, üniversite mezunu işsizler listesinde yer almak istemiyorlar. Bugün işsiz gezen 3 gençten bir tanesi üniversite mezunu. Kendi geleceklerine ilişkin verilen yanlış kararları engellemek için buradalar" diye konuştu.

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        #Mansur Yavaş
        #haberler
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