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        Haberler Gündem Politika Mansur Yavaş: Ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        "Ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz"

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Yavaş ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Dilek Hanım üzgün ama morali iyi" ifadelerini kullandı. CHP'de 23 Mart'taki ön seçimle ilgili de konuşan Yavaş, "Sandıklar kuruluyor, ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz ve güçlü bir şekilde tepkilerimizi göstereceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 20.03.2025 - 11:40 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:53
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        "Ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz"
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Sarıyer'deki evlerine geldi.

        Yavaş ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "İnşallah hukuk işler tek temennimiz o. Sığınacağımız tek şey hukuktur. Daha önce Ekrem bey 2-3 kez ifadeye çağrılmıştı ve gitmişti. Yine aynısı yapılabilirdi. Akşam Saraçhane'de olacağız" ifadelerini kullandı.

        Açıklamasında, "Dilek Hanım üzgün ama morali iyi" diyen Yavaş, CHP'de 23 Mart'taki ön seçimle ilgili de, "Sandıklar kuruluyor, ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz ve güçlü bir şekilde tepkilerimizi göstereceğiz" dedi.

        İBB BİNASINA GELDİ

        Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde Dilek İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra Saraçhane'deki İBB binasına geldi.

        DHA'da yer alan habere göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'CHP'de para sayma görüntüleri' ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Yavaş, daha sonra İBB'nin Saraçhane'deki binasına geldi.

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        #son dakika
        #Ekrem İmamoğlu
        #Mansur Yavaş
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