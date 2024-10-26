Türkiye'de ilk kez yapay zeka destekli olarak Cumhuriyet'in değerlerini, Kurtuluş Mücadelesini, Atatürk ilke ve inkılaplarını dijital bir deneyimle sunması planlanan tünelin açılışını Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş gerçekleştirdi.

İHA'da yer alan habere göre Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Bugün Cumhuriyetimizin 101. yılı nedeniyle düzenlediğimiz Cumhuriyet tünelinde sizleri ağırlayacağız. Öncelikle ben de iki gün önce gerçekleşen terör saldırısını tekrar tekrar lanetliyorum ve hiçbir haklı davanın, adam öldürmenin bir amacı olduğunu söyleyemeyiz.

"ŞEHİTLERİMİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Katil katildir; kim olursa olsun ne olursa olsun insan canı alan herkese katil gözüyle bakmamız lazım ve bu nedenle inşallah ülkemizin huzur bulacağı günleri de temenni ediyoruz. Atatürk ve silah arkadaşlarının, Nene Hatun'un, Şerife Bacı'nın, Kara Fatma'nın ve terör karşısında ülkeyi böldürmemek için canlarını veren şehitlerimizin kahramanlık hikayeleri bize güç veriyor, şeref veriyor. Asla unutmayacağız.

"ATATÜRK'ÜN İZİNDEN GİDECEĞİZ"

Bizler Atatürk'ün cumhuriyeti ve ülkeye emanet ettiği nesiller olarak ülkemizin sınırlarının başka devletler tarafından çizilmesine bütünlüğümüze uzanan ellere karşı aynı milli mücadelede olduğu gibi bu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek asla izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Aynı kararlılıkla Cumhuriyetimize sahip çıkıyor ve tekrar ediyoruz; Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Cumhuriyet ve söyleyemeyenlere inat, Ne mutlu Türküm diyene” diye konuştu.