37 yaşındaki Sarah Thomas bu zorlu görevine pazar günü erken saatlerde başladı. Salı sabahı saat 06:30 civarlarında 54 saatten daha uzun süren bu macerasını başarıyla tamamladı.

Thomas, tedavisini 2018'de tamamlamıştı. Yüzmedeki bu başarısını "kanseri yenerek hayatta kalmayı başarabilmiş herkese" adadığını belirtti.

Yüzeceği mesafe 80 mil (130 km) olarak hesaplanmıştı ama güçlü akıntıdan dolayı yaklaşık 130 mil (210 km) yüzerek tamamlayabildi.

Sarah Thomas'ın Yüzdüğü Güzergah

Kıyıya ulaştığında kendisini bekleyen insanları görünce sevincini dile getiren Sarah, yorgun olduğunu ve günün geri kalanını uyuyarak geçireceğini söyledi.

Sarah Thomas'ın annesi verdiği bir röportajda, "onun bir çok yolculuğunda yanında bulundum ama şüphesiz en korkunç olanı buydu" ifadelerini kullandı.

Yüzerken protein bazlı çeşitli elektrolitler içeren içecekler ile beslenerek yorgunluğunun üstesinden geldi.