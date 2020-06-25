BAKIMSIZLIKLA BOĞUŞUYOR

Öte yandan 800 yıllık kale etrafında bilinçsiz vatandaşlar tarafından çöplerin bırakılması ve etrafının otlarla kaplanması ise dikkat çekti. Havadan görüntülenen tarihi kalenin içerisine ise bazı vatandaşlar tarafından sprey boyalarla yazıların yazıldığı görüldü.