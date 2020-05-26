Manisa İl Müftüsü Soykök'ten camilerde ibadet açıklaması

Soykök, yaptığı açıklamada camilerde ibadete 16 Mart'ta ara verildiğini hatırlatarak, 29 Mayıs'ta cuma namazıyla cemaatle buluşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.
Cemaatle buluşurken bazı tedbirleri göz önünde bulunduracaklarına dikkati çeken Soykök, salgın riskinin henüz ortadan kalkmadığını, camileri özleyen ve bir an evvel kavuşmak isteyen vatandaşların alınacak tedbirlere azami derecede riayet etmesini istedi.
Soykök, Sokağa çıkması kısıtlanan gruplarla hastalık belirtisi taşıyanların namazlarını evlerinde kalmaya devam edeceğine dile getirerek, "İbadete başlanması uygun görülen cami ve mescitlerde öncelik açık havada kılmak olduğu halde mevsimsel şartlara göre sadece öğle ve ikindi namazları cami içerisinde cemaatle kılınabilecek, cuma namazları ise sadece uygun görülen camilerin bahçesinde açık havada eda edilebilecektir." bilgisini paylaştı.
Soykök, kısmen ibadete açılacak camilerin il ve ilçe müftülüklerinin internet siteleri üzerinden duyurulacağını ifade etti.
Namaz kılınacak alan belirlenen kapasitenin üzerine cemaat girişine izin verilmeyeceğini ve bu süreçte vatandaşlardan anlayış beklediklerini vurgulayan Soykök, şunları kaydetti:
"Her bir vatandaşımız yanında seccade ile gelecek, işaretli yerlere seccadesini sererek namazını eda edecektir. Maske kullanma zorunluluğu ibadet esnasında da devam edecektir. Cami ibadet alanı olarak belirlenecek yerlere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesi sağlanacaktır. Abdesthane ve tuvaletler kapalı tutulacağından halkımızın camiye abdestli olarak gelmesi gerekecektir. Camiye giriş ve çıkışlarda ve cami içerisinde güvenli mesafe ihlal edilmeyecektir. Namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temastan ve musafahadan kaçınılacaktır."
Soykök, cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmaların çalıştırılmayacağını da belirterek, "Kapı ve camlar açık tutularak cami içerisinin sürekli havalandırılması sağlanacaktır. Namazların sünnetleri ve tesbihat evde eda edilecektir. Takke, tespih, ayakkabı çekeceği gibi malzemelerin ortak kullanımı engellenecektir. Camilerde sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte mevlit, toplu yemek gibi etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmeyecektir." uyarılarında bulundu.
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